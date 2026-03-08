وزارة الاسرة تطلق مبادرة وطنيّة توعويّة لفائدة أمّهات التلاميذ تحت شعار "ساعة وقاية" يوم 10 مارس 2026

تطلق وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة التربية، يوم 10 مارس 2026 وبكلّ الولايات، مبادرة وطنيّة توعويّة لفائدة أمّهات التلاميذ تحت شعار "ساعة وقاية"، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة وتنفيذا للبرنامج الوطني "في الوقاية حماية".وترنو هذه المبادرة الوطنية، إلى التخفيف من الضغط النفسي على أمهات التلاميذ وتعزيز معارفهن وقدراتهن في مجال التعامل مع التحديّات المرتبطة بالضغط الدراسي وانعكاساته على التوازن النفسي للأطفال لا سيما في فترات الإعلان عن النتائج الدراسيّة، وكذلك، التعاطي مع المخاطر التي تستهدف الأطفال والوقاية منها على غرار كافة أشكال العنف والمخدّرات والإدمان الرقمي والتنمّر وصعوبات التعلّم.وتتميّز هذه المبادرة الوطنية، وفق ما ورد ببلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، الاحد، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، في تنظيمها بشكل متوازي وموحّد بمختلف الجهات وبتنسيق بين المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ومندوبيات التربية وسائر الشركاء، في إطار المقاربة الوطنية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر، على أن تشمل خلال الفترة القادمة أكبر عدد ممكن من المؤسسات التربوية الأخرى.وينتظر ان يشهد النشاط التنشيطي التوعوي، الذي سيتم تنظيمه في محيط مدرسة ابتدائيّة بكل ولاية، تقديم نصائح إرشاديّة وتوجيهيّة لفائدة أمهات التلاميذ والّأولياء عموما حول كيفيّة التعاطي مع المخاطر التي تستهدف الأطفال والوقاية منها.وتسجل هذه المبادرة مشاركة الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والنوادي المتنقلة ومندوبي حماية الطفولة وإطارات التفقّد والإرشاد البيداغوجي ومرصد حماية حقوق الطفل والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة عبر التنسيقيات الجهويّة والمراكز الجهويّة للإعلاميّة الموجّهة للطفل وعديد الهياكل الجهويّة العموميّة والجمعيّات الشريكة.- تونس : المدرسة الابتدائية نهج كلود برنار تونس- أريانة: المدرسة الابتدائيّة المروج قلعة الأندلس- بن عروس: المدرسة الابتدائيّة نهج القيروان بن عروس- منوبة: المدرسة الابتدائية الأمل بمنوبة الوسطى- بنزرت: المدرسة الابتدائيّة الروابي بنزرت الشماليّة- الكاف: المدرسة الإعدادية برنوصة- جندوبة: المدرسة الابتدائيّة حي النهوض بغار الدماء- باجة: المدرسة الابتدائية باجة المستقبل- سليانة: المدرسة الابتدائية بالغمالية سليانة الجنوبية- زغوان: المدرسة الابتدائيّة حي العرائس زغوان- نابل: المدرسة الابتدائيّة النارنج بنابل والمدرسة الابتدائيّة الناظور بالحمامات- سوسة: المدرسة الابتدائية ابن شرف بحي الرياض الخامس- المنستير: المدرسة الابتدائيّة قصر هلال- المهدية: المدرسة الابتدائيّة الحبيب بورقيبة بهيبون- صفاقس: المدرسة الابتدائيّة ابن سينا حي التوتة بمعتمدية طينة- القيروان: المدرسة الابتدائيّة حفوز المركز 1- سيدي بوزيد : المدرسة الابتدائيّة الجمهوريّة سيدي بوزيد- القصرين: المدرسة الابتدائيّة العريش بمعتمدية القصرين الشماليّة- قابس: مدرسة الريادة قابس المدينة- قفصة: المدرسة الابتدائيّة وادي الأصفر بمعتمدية قفصة الجنوبية- قبلي: المدرسة الابتدائيّة السفطيمي- توزر: المدرسة الابتدائيّة نهج الشابي توزر- مدنين: المدرسة الابتدائيّة حسي عمر بمعتمدية مدنين الجنوبيّة- تطاوين: المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بتطاوين