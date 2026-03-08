Babnet   Latest update 14:04 Tunis

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e3944066e5958.96159856_fjgqhpklenmoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 13:02 قراءة: 0 د, 52 ث
      
دخل مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة (ولاية سوسة) مرحلة حاسمة في مسار اجراءات انجازه، وسط توقعات بأن يتحول إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومنصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري الدولي.

ويهدف هذا المشروع النموذجي الضخم، المصمم وفق أرقى المعايير العالمية، إلى خلق حوالي 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وفق معطيات وجههتها وزارة النقل في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب، حليم بوسمة.

 
وعلى المستوى الميداني، أحرز المشروع تقدما ملموسا في إجراءات تصفية الحوزة العقارية. وتأتي هذه الحركية تنفيذا لقرارات لجنة المشاريع الكبرى الصادرة في 15 جويلية 2025، والتي نصت على تسريع الخطوات التنفيذية بصفة مندمجة، بما في ذلك تحيين الدراسات الفنية والتحضير لإطلاق طلب عروض دولي مسبوق بانتقاء لاختيار أفضل الشركاء لإنجاز الميناء والمنطقة اللوجستية التابعة له.
 

وتعمل الجهات المعنية، حاليا، على ضبط الصيغ الفنية والمالية الأكثر نجاعة لتجسيد المشروع، مع التركيز على استقطاب التمويلات اللازمة بما يضمن الجدوى الاقتصادية ويحفظ السيادة الوطنية.        
