تسهيلات لتسوية الديون الجبائية لسنة 2026: وزارة المالية توضح الإجراءات والآجال

الديون الجبائية المعنية بالإجراء





تسوية الخطايا الإدارية



إيداع التصاريح الجبائية التصحيحية



تفاصيل تقنية إضافية



أحكام مشتركة



الطرح الآلي للخطايا



أصدرتمذكرة توضيحية تضمنت شرحًا مفصلًا لأحكام، والمتعلق بإقرار إجراءات ميسرة لتسويةوإيداعتشمل هذه الإجراءاتوالمعاليم على المؤسسات ذات الصبغة، إضافة إلى، والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل، أو التي تم تبليغ نتائج مراجعتها قبلويتمتع المطالب بالأداء المنخرط في هذا الإجراء بـ، وذلك في حال:* تسديد المبالغ المستوجبة* أو اكتتابفي أجل أقصاهعلى أقساط ثلاثية لمدة لا تتجاوز، مع تسديد القسط الأول عند الاكتتاب.تشمل الإجراءات كذلك، بما في ذلك الخطايا المتعلقةويستفيد المطالب بالأداء من:وذلك مقابل دفعدفعة واحدة قبل، أو اعتمادلمدة أقصاهايشمل الإجراء أيضًا جميعولم يقع التصريح بها أو تستوجبوفي هذه الحالة يتمتع المطالب بالأداء بـالمنصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شرط:* إيداع التصاريح المعنية قبل* دفععند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.أوضحت المذكرة العامة رقمجملة من النقاط التقنية، أبرزها:* يشمل الإجراء أيضًابشرط أن تكون مثقلة قبل* لا يشمل الإجراء الديون التي تنتفع حاليًا بـما تزال سارية.* تمتد إجراءات التسوية إلىالتي حل أجلها قبلبيّنت الإدارة أن الانخراط فييؤدي إلى، مثل العقلة وغيرها، طالما يتم الالتزام بدفع الأقساط في آجالها.وفي حال التأخير عن دفع أي قسط، تطبقكما يسقط الحق في الانتفاع بهذه الامتيازات بعد، لتعود الدولة للمطالبة بجميع المبالغ والخطايا التي تم التخلي عنها.أشارت المذكرة إلى أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـبالنسبة للديون التي يتم استخلاص أصلها كاملًا قبلكما سيتمفي حال تسديد النسبة المتبقية خلال الفترة الممتدة منوأكدت الإدارة أن للمطالب بالأداءوفق ما تقتضيه وضعيته المالية.