منوبة: مشاركة اكثر من 20 حرفية ومبدعة في المعرض الجهوي "منتجات النساء والفتيات هوية وآفاق للاستثمار والتسويق"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ade5860adc59.50603656_ehpkoqmflignj.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026
      
احتضن فضاء جابية زروق بمنوبة ظهر اليوم الأحد، المعرض الجهوي "منتجات النساء والفتيات هوية وآفاق للإستثمار والتسويق" الذي جمعت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع بلدية منوبة فيه أكثر من 20 حرفية ومبدعة من مختلف المعتمديات، احتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كلّ سنة .

وتضمن المعرض عددا من الأجنحة المتنوعة التي عرضت منتجات وإبداعات النساء والفتيات في مجالات مختلفة، على غرار الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، إضافة إلى منتجات التقطير والتحويل والزيوت ومواد التجميل والمنتجات الغذائية التقليدية، إلى جانب بعض المبادرات والمشاريع الصغرى التي تديرها النساء في صنع الحلويات والمرطبات واللباس التقليدي فضلا عن جناح فني للفنون التشكيلية. 


وأتاح هذا التنوع للزائرين فرصة التعرّف على مهارات المرأة وإبداعها، كما ساهم في إبراز قيمة هذه المنتجات كهوية ثقافية وفرصة واعدة للاستثمار والتسويق، ممّا يعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


واكدت المكلفة بتسيير المندوبية  إيمان بالشيخ لصحفية "وات" انّ هذا المعرض الذي افتتحه والي الجهة بحضور أعضاء مجلس النواب والجهات والاقاليم والإطارات الجهوية والمحلية، يمثل فضاء للإحتفاء بمهارات المرأة الحرفية وقدرتها على تحويل التراث إلى إبداع، ويعكس أصالة هويتنا الثقافية ويجسد روح الابتكار والعمل، واضافت انّ تنظيم هذا المعرض، تأكيد للدعم المتواصل لكل المبادرات التي تعزز مكانة المرأة وتوفر لها  فرص التمكين الاقتصادي والإبداعي.
 واكدت رئيسة  مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسمة  الحريزي لصحفية "وات" بخصوص فرص التمكين التي حظيت بها المرأة بولاية منوبة، أنّ 57 امرأة انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة السنة المنقضية، وانتفعت 26 امرأة وفتاة في اختصاصات متنوعة على غرار الفلاحة والحرف والخدمات، ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" بين 2024 و2025، كما انتفعت 41 امرأة  سنة 2024 ببرنامج الادماج الاقتصادي لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الرامي إلى الحد من ظاهرة التسرب المدرسي من خلال توفير موارد رزق للأمهات اللاتي تواجهن ظروفا اقتصادية صعبة تدفع أبناءهن إلى ترك الدراسة.
وتم في اطار برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به تمتيع خمس منتفعات بمشاريع في 2025.
وتضمن المعرض انشطة ترفيهية وفنية والعاب للأطفال امنها نادي الأطفال المتنقل وكورال الأفق المدرسي.
كل الأخبار

