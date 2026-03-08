وزارة النقل: توسعة كبرى لمطار تونس قرطاج بـ3 مليارات دينار والتخلي نهائيا عن فكرة انجاز مطار جديد

مكونات المشروع



إمكانية ربط مطار النفيضة بقطار سريع



كشفتعن، مقابل الشروع في تنفيذبكلفة تقديرية تبلغوأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال للنائببمجلس نواب الشعب، أن المشروع يهدف إلى، بما يسمح بمواصلة استغلاله إلى ما بعد سنةوبيّنت أن مشروع التوسعة تم إدراجه ضمنيشمل مشروع توسعة المطار عددا من المكونات الرئيسية، من بينها:بطاقة استيعاب تصل إلىلرفع طاقة استيعابها إلىمع إعادة تهيئة الجسر المحاذي للمحطة الحاليةوفي سياق متصل، أفادت وزارة النقل بأنهابعد انتهاء مدة لزمة استغلاله سنةكما يجري النظر فيبهدف تعزيز قدرة المطارات التونسية على استيعاب