Babnet   Latest update 12:24 Tunis

وزارة النقل: توسعة كبرى لمطار تونس قرطاج بـ3 مليارات دينار والتخلي نهائيا عن فكرة انجاز مطار جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tuc2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 11:26 قراءة: 1 د, 11 ث
      
كشفت وزارة النقل عن التخلي النهائي في الوقت الحالي عن مشروع إنجاز مطار جديد، مقابل الشروع في تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي بكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات دينار.

وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال للنائب حلمي بوسمة بمجلس نواب الشعب، أن المشروع يهدف إلى رفع طاقة استيعاب المطار من 5 ملايين مسافر حاليا إلى 18.5 مليون مسافر سنويا بحلول سنة 2031، بما يسمح بمواصلة استغلاله إلى ما بعد سنة 2050.


وبيّنت أن مشروع التوسعة تم إدراجه ضمن ميزانية استثمار ديوان الطيران المدني والمطارات لسنة 2026.


مكونات المشروع

يشمل مشروع توسعة المطار عددا من المكونات الرئيسية، من بينها:

* بناء محطة جوية جديدة بطاقة استيعاب تصل إلى 11 مليون مسافر سنويا
* إعادة تهيئة وتوسعة جزئية للمحطة الحالية لرفع طاقة استيعابها إلى 7 ملايين مسافر سنويا
* بناء مبنى فني جديد وبرج مراقبة حديث
* إحداث وحدة جديدة لحماية ومقاومة الحرائق
* إنشاء قاعات شرفية ومحافظة شرطة جديدة
* بناء محطة جوية صغيرة مخصصة لاستقبال الشخصيات الرسمية
* إقامة محطة جديدة لتوليد الكهرباء ومحطة لضخ وتخزين المياه
* تهيئة وتوسعة جزئية لمربض الطائرات مع إعادة تهيئة الجسر المحاذي للمحطة الحالية

إمكانية ربط مطار النفيضة بقطار سريع

وفي سياق متصل، أفادت وزارة النقل بأنها تدرس إمكانية استعادة مطار النفيضة الحمامات بعد انتهاء مدة لزمة استغلاله سنة 2047.

كما يجري النظر في ربطه بمطار تونس قرطاج عبر قطار سريع بهدف تعزيز قدرة المطارات التونسية على استيعاب التطور المتوقع في حركة النقل الجوي وعدد المسافرين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324994

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-11
19°-11
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>