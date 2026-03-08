الاتحاد المنستيري ينفصل عن مدربه طارق جراية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f4b7e30c50f4.41035628_fijnolehgmkpq.jpg>

أعلن الاتحاد المنستيري عن انهاء علاقته التعاقدية مع مدرب فريق أكابر كرة القدم طارق جراية بعد الخسارة أمس السبت ضمن الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أمام النادي الصفاقسي بهدف دون رد على ملعب مصطفى بن جنات في مباراة أوقفها الحكم في الدقيقة 90+2 بسبب رمي المقذوفات.

وكان الاتحاد المنستيري تعاقد مع طارق جراية يوم 19 أكتوبر الماضي خلفا لمنتصر الوحيشي.

ويحتل فريق عاصمة الرباط المركز الخامس في سباق البطولة برصيد 37 نقطة.