بطولة المانيا:جيراسي يقود دورتموند لفوز صعب 2-1 على كولن

سجل سيرو جيراسي ​هدفه 12 في البطولة هذا الموسم، ​ليحافظ بروسيا دورتموند على آماله ‌الضئيلة في الفوز بلقب بطولة الدرجة الأولى ‌الألمانية لكرة القدم، بانتصاره 2-1 على عشرة لاعبين من كولن اليوم السبت.ورفع دورتموند ⁠رصيده بهذا الفوز إلى 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بايرن ​ميونيخ المتصدر, فيما يحتل كولن المركز 13 برصيد 24 نقطة.وقطع دورتموند ⁠بهذا الانتصار خطوة كبيرة أخرى نحو ضمان المشاركة في رابطة أبطال أوروبا ⁠الموسم المقبل.وافتتح جيراسي التسجيل في الدقيقة 16 عندما أعاد ​باير الكرة إلى منطقة الجزاء بعد تشتيت دفاع كولن لها، وبينما وقف المدافعون ليشاهدوا ما يحدث، كان ‌المهاجم أسرع في الاستجابة ليسدد الكرة في الشباك.وحصل سيمبسون-بوسي في البداية على بطاقة صفراء بعد أن ⁠ضرب كاحل باير من الخلف، لكن الحكم ‌قرر أن يمنحه بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.وأضاف باير الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تبادل الكرة مع يوليان براندت قبل أن يسجل من مسافة قريبة.وجعل كولن نهاية المباراة صعبة على دورتموند، بعدما تغلب كامينسكي على عدة ‌مدافعين ⁠في منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة، قبل أن يطلق تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.