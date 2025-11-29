قانون المالية: الدولة ستحدث في سنة 2026 صندوقا للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة، ظهر السبت، على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل وجود قرابة مليون و749 ألف شخص يحملون إعاقة.



مهام الصندوق



تمويل الصندوق



أحكام إضافية



معطيات وطنية حول الإعاقة



سيتولى الصندوق المساهمة في تحقيقللأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بـ:سيتم تمويل الصندوق عبر:من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يتم استخلاصها عبرعلى المبالغ المدفوعة من مؤسسات التأمين، وصناديق المشتركين، وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور، وصناديق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقالتي يمكن توظيفها لفائدته طبقًا للتشريع الجاري به العمل.ويتم تحديدبمقتضى أمر ترتيبي.كمالمصاريف الصندوق، ويُعهد بالتصرف فيه بمقتضى اتفاقية بين الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.صادق المجلس كذلك علىالذي ينص على:المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون المالية 2025، لتصبح منعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة المُحدث بالفصل 22 من قانون المالية لسنة 2025.تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ عدد الأشخاص الحاملين لإعاقة في تونس يبلغ حوالي، في حين أنمنهم يتمتعون ببطاقة الإعاقة.