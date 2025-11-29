Babnet   Latest update 14:18 Tunis

تبعًا للتحيينات الفنية لطائرات A320 : الخطوط التونسية تؤكّد جاهزية أسطولها وعدم تأثر برنامج رحلاتها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:40 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أعلنت الخطوط التونسية أنّها تتعامل بشكل روتيني مع المستجدات الفنية التي ترد من مصنّعي الطائرات، مؤكدة اعتمادها على خبرة ومهنية مصالحها المختصة لضمان جاهزية أسطولها وسلامة عملياتها.

وأوضح بلاغ الناقلة الوطنية أنّه، وبالتنسيق المباشر مع شركة إيرباص، خضعت الطائرة الوحيدة المعنية من نوع A320 إلى التحيين البرمجي المطلوب بسرعة وكفاءة وفاعلية، بما مكّن من ضمان جاهزيتها التشغيلية واستمرار انتظام الرحلات دون أي اضطراب.

أخبار ذات صلة:
"إيرباص" تصدر أوامر استدعاء 6000 طائرة من طراز "A320".. ما السبب؟...



وأكدت الشركة أنّ كامل أسطولها يعمل بكامل طاقته، وأن جميع الرحلات تسير وفق الجدول المبرمج، مطمئنةً المسافرين إلى أنّ سلامة الأسطول تبقى أولوية قصوى، مع التزام دائم بتأمين تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع الركاب.


وكانت شركة إيرباص أعلنت ، الجمعة 28 نوفمبر، أنها ستطلب تغييرا فوريا في برمجيات عدد كبير من طائراتها من عائلة "A320" الأكثر مبيعا لأسباب تتعلق بالسلامة

وأفادت مصادر في قطاع الطيران بأنها ستشمل حوالي 6000 طائرة، أي أكثر من نصف أسطولها العالمي.

وقالت "إيرباص" في بيان إن حادثا وقع مؤخرا لطائرة من عائلة A320 كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد بيانات بالغة الأهمية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.

وأضافت الشركة: "تقرّ إيرباص بأن هذه التوصيات ستؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للركاب والعملاء".

وأضافت "إيرباص" أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ستصدر توجيها طارئا بشأن صلاحية الطيران.


وأفادت مصادر في قطاع الطيران بأن عملية الاستدعاء ستؤدي إلى إيقاف تشغيل نحو ثلثي الطائرات المتضررة مؤقتا، حيث ستعود شركات الطيران إلى إصدار سابق من البرنامج.

ولكن من المتوقع أن يسبب حجم العملية اضطرابا كبيرا، وذلك قبيل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما بالسفر هذا العام في الولايات المتحدة.

وقد تحتاج مئات الطائرات النفاثة أيضا إلى تغيير عتادها، مما قد يؤدي إلى توقفها عن الخدمة لأسابيع.

وذكرت مصادر في قطاع الطيران أن الحادث الذي أدى إلى إجراء إصلاح شامل يتعلق برحلة تابعة لشركة "جيت بلو" من كانكون المكسيك، إلى نيوارك نيوجيرسي، في 30 أكتوبر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319437


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
19°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*