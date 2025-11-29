Babnet   Latest update 06:51 Tunis

"إيرباص" تصدر أوامر استدعاء 6000 طائرة من طراز "A320".. ما السبب؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692a8ad8e4a288.16621027_kfpqnmhloeigj.jpg width=100 align=left border=0>
Pedro Aragao, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 06:51
      
أعلنت شركة إيرباص الأوروبية، الجمعة 28 نوفمبر، أنها ستطلب تغييرا فوريا في برمجيات عدد كبير من طائراتها من عائلة "A320" الأكثر مبيعا لأسباب تتعلق بالسلامة

وأفادت مصادر في قطاع الطيران بأنها ستشمل حوالي 6000 طائرة، أي أكثر من نصف أسطولها العالمي.



وقالت "إيرباص" في بيان إن حادثا وقع مؤخرا لطائرة من عائلة A320 كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد بيانات بالغة الأهمية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.

وأضافت الشركة: "تقرّ إيرباص بأن هذه التوصيات ستؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للركاب والعملاء".

وأضافت "إيرباص" أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ستصدر توجيها طارئا بشأن صلاحية الطيران.

وأفادت مصادر في قطاع الطيران بأن عملية الاستدعاء ستؤدي إلى إيقاف تشغيل نحو ثلثي الطائرات المتضررة مؤقتا، حيث ستعود شركات الطيران إلى إصدار سابق من البرنامج.

ولكن من المتوقع أن يسبب حجم العملية اضطرابا كبيرا، وذلك قبيل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما بالسفر هذا العام في الولايات المتحدة.

وقد تحتاج مئات الطائرات النفاثة أيضا إلى تغيير عتادها، مما قد يؤدي إلى توقفها عن الخدمة لأسابيع.

وذكرت مصادر في قطاع الطيران أن الحادث الذي أدى إلى إجراء إصلاح شامل يتعلق برحلة تابعة لشركة "جيت بلو" من كانكون المكسيك، إلى نيوارك نيوجيرسي، في 30 أكتوبر.

وهبطت الرحلة 1230 اضطراريا في تامبا بفلوريدا، ونقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد عطل في نظام التحكم بالطائرة وانخفاض مفاجئ وغير مقصود في الارتفاع.

ووفقا لبيانات إيرباص، يوجد نحو 11300 طائرة من عائلة A320 قيد التشغيل، بما في ذلك 6440 طائرة من طراز A320 الأساسي.


