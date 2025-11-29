Babnet   Latest update 13:23 Tunis

بنزرت : إنجاز مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر بفضاء المكتبة الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ae076a2cdb6.68108228_mkniljophgefq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:20
      
شهدت المكتبة الجهوية ببنزرت افتتاح المكتبة الصوتية الموجهة لفائدة  ضعيفي وفاقدي البصر. وهي مكتبة تضم جميع الوسائل والتجهيزات الحديثة التي تمكن ضعيفي وفاقدي البصر من الدراسة والمطالعة وكسب المعارف بكل يسر وسرعة على غرار كتب براي وكتب صوتية مدمجة بالحاسوب وحقيبة ذكية متكاملة تحتوي على قلم ناطق باللغة العربية والفرنسية والانقليزية ومكبر صوت وسماعات "بلوتوث" .  
 وبينت مديرة المكتبة الجهوية ببنزرت صبيحة بن جمعة، أن فضاء المكتبة الصوتية الجديد يندرج ضمن مشروع التمكين المعرفي لضعيفي وفاقدي البصر المنجز من قبل إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية. وقد تمت تهيئته بالتنسيق مع إدارة المكتبة الجهوية وبمعاضدة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
  

     ومن جهته قال  والي بنزرت سالم بن يعقوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا المنجز التربوي الجديد على قدر كبير من الأهمية وهو إضافة نوعية نموذجية متجددة في تونس الاجتماعية والتضامنية.  وأضاف ان هذا الفضاء المعرفي الجديد يؤكد الحرص الوطني والجهوي الكبيرين على رعاية جميع فئات وشرائح  المجتمع التونسي ولاسيما منهم  أصحاب الهمم من ضعيفي وفاقدي البصر عبر برنامج تعليمي مبتكر ومناسب يعزز من قدراتهم  على التعلم و دعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، معربا عن تقديره لجميع الأطراف والهياكل التي أسهمت في الإنجاز .

  
 جدير بالذكر أن الموكب الافتتاحي لفضاء المكتبة الصوتية حضره كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمندوبة الجهوية للتربية هدى شقير والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية فوزي بن قيراط وممثلين عن الاسرة الثقافية والتربوية الموسعة بالجهة،علاوة على مرتادي المكتبة من عموم التلاميذ والطلبة .
 


*.*.*