انعقدت يوم امس بمقر ولاية زغوان جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة خصصت لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة،وذلك تحت إشراف والي الجهة ،كريم البرنجي

واستعرض مقرر الجلسة، المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان خلال الجلسة ،نتائج الاشغال الميدانية التي قامت بها فرق مشتركة بين المصالح المعنية وشملت كافة المعتمديات ،وأهمها تحديد النقاط الزرقاء التي تستوجب تدخلا عاجلا





ودعا الوالي مختلف أعضاء اللجنة إلى المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع،وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للتدخل في حال حدوث أي طارئ،الى جانب توفير المخزون الضروري من المواد الغذائية والطاقية والغاز الطبيعي والملابس ،وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامنكما اكد اهمية الاستباق ومتابعة النشرات والمؤشرات الجوية،وتسخير كل الوسائل والمعدات المتاحة على ذمة اللجنة الجهوية،ومتابعة الاسواق للتزود المنتظم بكافة المواد الأساسيةونبه في سياق متصل ،الى ضرورة رفع درجة اليقظة وتكثيف الزيارات الميدانية ،خاصة من طرف العمد والمعتمدين والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ،وتحسيس المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمةشارك في أشغال الجلسة بالخصوص، المعتمدون، ورؤساء المصالح الأمنية ،والكتاب العامون للبلديات،وعدد من المديرين والمندوبين الجهويين، بالاضافة الى ممثلي الهياكل والمنظمات الجهوية ذات الصلة