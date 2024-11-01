بلاغ مروري بمناسبة مباراة السبت بين النّادي الإفريقي والاتحاد المنستيري

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في إطار مُقابلة الجولة السّابعة لبطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُرة القدم الـتي ستجرى السبت على الساعة 16.30 بملعب حمادي العقربي برادس بيـن النادي الإفريقي والإتحاد الرّياضي المنستيري، أعلنت وزارة الدّاخلية أنه يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 في الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 12.30 إلى الساعة 20.00 ما عدى المتوجّهين إلى الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.



وذكرت الداخلية، في بلاغ اليوم الجمعة، أنّه يستحسن القدوم في أوقـات مبكرة، حيث تفتح أبواب الملعـب على الساعـة 13.30، مشير ة إلى أنه يتعيّن على حاملي التذاكر الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB - مفترق نوبو- مفترق شوشة رادس).





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وتجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة، أفادت الوزارة بأنه تمّ تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Enceinte أي الأبواب 3 و4.



ويُمكنُ الوُصول إليه عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق "ب س ب" فالمدخل الرّئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي، وعبر مُفترق "نوبو" فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي، وكذلك عبر محوّل الملعب ثم المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمالي.



كما تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Pelouse أي أبواب 19-20-24 و25 ويُمكنُ الوُصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبيّة ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون وعبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي.



وأكدت وزارة الدّاخليّة أنه يجب على الجماهير الرّياضيّة إيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروجهم، مبيّنة أنّ الدّخول إلى المآوي الشرفيّة يكون عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصّحافيّين.



وأضافت أنه يُستحسنُ استعمال الطريق الوطنيّة رقم1، تسهيلا لعمليّة مغادرة الجماهير الرّياضيّة الملعب وتجنبا للاكتظاظ المروري بالسريعة الجنوبية جراء الأشغال.



وأكّدت الوزارة في بلاغها ضرورة احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، مبرزة أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

