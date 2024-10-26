جلسة عمل عن بعد مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيـة بالخارج لتقييم سير الانتخابات الرئاسية بالخارج

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خصصت جلسة عمل عن بعد، عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم السبت بمقر الهيئة، مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيـة بالخارج، لتقييم سير الانتخابات الرئاسية بالخارج لسنة 2024.



وعرض رؤساء الهيئات الفرعية، مقترحاتهم وتوصياتهم بهدف تطوير أساليب العمـل ودعم المسار الانتخابي مستقبلا، مجمعين على نجاح المسار الانتخابي الرئاسي بالخارج، الذي جرى ظروف ميسرة دون تسجيل أي اشكاليات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.





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كما أبرزوا أهمية منظومة التصويت الحر، التي وضعتها الهيئـة على ذمة الناخب التونسي، في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011 ، في دعم نسب المشاركة خلال هذه الانتخابات الرئاسية، وتمكين الناخب التونسي أينما كان من ممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل وبكل حرية.



وثمنوا حرص الهيئـة على توسيع دائرة مراكز الاقتراع بالخارج، لتشمل 11 دولة يتم فيها لأول مرة تنظيم الانتخابات منذ سنة 2011 ، وموزعة على مختلف قارات العالم، وهي ليبيا وسوريا وكينيا والكونغو كينشاسا و أثيوبيا وبوركينا فاسو وإيران والهند و البرازيل و الأرجنتين.



من جهته، اشاد رئيس الهيئة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيـة للانتخابات بالخارج، وكافة المنسقين وأعضاء مكاتب الاقتراع التي تم تجهيزها في 59 دولـة بالخارج، بما ساهم في انجاح المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 ، باعتبار ما يتميز به المسار الانتخابي بالخارج من خصوصية.



وقد حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئـة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلسها محمود الواعر وممثلين عن الديوان والإدارة التنفيذية للهيئة.





