هيئة الانتخابات تنظم ملتقى لتقييم سير العمليات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671556989ecc52.35345150_ikjhepmloqgfn.jpg width=100 align=left border=0>

تتويجا للمسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يومي 19و 20 اكتوبر الجاري ملتقى لتقييم سير العمليات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالداخل



ووفق بلاغ صادر مساء اليوم الاحد عن هيئة الانتخابات ،اشاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة لدى اختتامه اليوم الاحد اشغال هذا الملتقى الذي حضره عدد من اعضاء الهيئة ، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها كافة اطارات واعوان الهيئة مجلسا وادارة تنفيذية مركزيا وجهويا ومحليا في سبيل انجاح المسار الانتخابي الرئاسي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها الناخب التونسي بكل حرية ومسؤولية.





...



وتم خلال هذا الملتقى الذي افتتحه صباح يوم امس السبت محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ،عقد ورشات عمل لعرض اهم الملاحظات الخاصة بسير العمليات الانتخابية والخروج بجملة من التوصيات بهدف مزيد تحسين وتطوير اساليب العمل لتمكين الناخب التونسي اينما كان من ممارسة حقة الانتخابي بكل حرية وفي أفضل الظروف وبأيسر السبل.

وشارك في هذا الملتقى ممثلون عن الادارة التنفيذية للهيئة ومختلف الادارات المركزية التابعة لها وديوان مجلس الهيئة ورؤساء واعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمديرين الجهويين للهيئة كما تم منح المشاركين شهادات شكر وتقدير.

