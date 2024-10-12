هيئة الانتخابات احالت اكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية الى النيابة العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670a0271aaa443.50393879_eglknmoqfiphj.jpg width=100 align=left border=0>

قالت عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، نجلاء العبروقي، إنّ الهيئة قد أحالت اكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية الى النيابة العمومية 188 تتوزع الى شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخصّ الفترة الانتخابية و79 تخصّ الحملة الانتخابية و50 شبهة مخالفة تتعلٌّق بالصمت الانتخابي.



وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، على هامش الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة إنّه لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلا بالبتّ فيها من قبل القضاء وتكييفها من قبل النيابة العمومية.





...



وذكّرت بأنّ الفترة الانتخابية تدوم شهرين قبل الحملة وانطلقت يوم 14 جويلية في حين تدوم فترة الحملة الانتخابية 20 يوما وتحدّد فترة الصمت الانتخابي حتى غلق آخر مكتب اقتراع.



وقالت إنّ الهيئة قد وردت عليها التقارير من فرق المراقبة المكلفة برصد المخالفات وخلايا المرصد والمهتمّة بالإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني والفضاء المفتوح، وتمت معالجة آلاف المنشورات والصفحات مبيّنة أنّ المترشحين الثلاثة قدّموا للهيئة صفحاتهم الرسمية وأنّه تمّت معاينة ومراقبة صفحات من بينها صفحات مجهولة وأخرى تدار وممولة من الخارج .



وبينت في هذا الجانب انّ أغلب الصفحات التي تمّت معاينتها مموّلة من الخارج أو تدار من الخارج وأنّ أغلب شبهات المخالفات تتعلّق بالقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف والدعاية لأحد المترشحين خاصّة خلال فترة الصمت وترذيل المشهد الانتخابي وتوجيه إرادة الناخبين وبث ونشر والتداول في نتائج سبر الآراء والدعاية عبر وسيلة اعلام أجنبية.



يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صرّحت ، مساء اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والتي أكدت فوز المترشح، قيس سعيّد، نهائيا منذ دورها الأول بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة.