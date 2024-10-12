صدور قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي

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صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 125 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 .



وتضمن القرار الذي صادق عليه مجلس الهيئة، مساء امس الجمعة، وتمت تلاوته خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات معطيات عامة حول ما ٱلت إليه عمليات الإقتراع والفرز والتجميع تمثلت أساسا في العدد الجملي للناخبين المسجلين (217 753 9 ناخبا) والناخبين الذين قاموا بالتصويت (548 808 2 ناخبا) والعدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين (408 689 2 صوتاً) اضافة إلى عدد الاوراق البيضاء و الملغاة.





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كما تضمن معطيات حول عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، إذ تحصل قيس سعّيد (66 سنة) على 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا، في حين نال المترشح العياشي زمّال 197 ألفا و 551 صوتا (بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة) فيما تحصل المترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و 903 أصوات (بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة).



يشار الى أنه لم يتم تسجيل أي طعن في الانتخابات الرئاسية لدى محكمة الاستناف بتونس من طرف المترشحين المقبولين نهائيا، وبانقضاء أجل الطعن صادق مجلس الهيئة على "فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا في هذا الاستحقاق الرئاسي بعد إحرازه على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين".



وسترسل الهيئة قرار التصريح بالحكم النهائي إلى مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والاقاليم للانطلاق في ترتيبات الجلسة العامة الممتازة لاداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب.



وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس الأحد الماضي (6 أكتوبر 2024)، في حين صوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته في 59 دولة.