الانتخابات الرئاسية 2024 في أرقام

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فيما يلي أهم الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت داخل تونس وخارجها، وفاز فيها المترشح قيس سعيّد (مستقل) نهائيا بنسبة 96ر90 بالمائة من الأصوات، وفق ما صرحت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:



- نسبة الإقبال النهائية: 8ر28 في المائة





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- عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح قيس سعيّد : 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا (أي بنسبة 69ر90 بالمائة).



- عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال : 197 ألفا و 551 صوتا (أي بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة).



- عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح زهير المغزاوي : 52 ألفا و 903 أصوات (أي بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة).



- عدد المقترعين داخل تونس وخارجها: 2 مليون و808 آلاف و 548 ناخبا.



- عدد المسجلين في السجل الانتخابي: 9 ملايين و 753 ألفا و217 ناخبا.



- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في السجلات الانتخابية والحاملين لبطاقات إعاقة مسلمة من السلط المعنية : 121 ألفا و441 ناخبا.



- عدد مكاتب الاقتراع خارج تونس (في 59 دولة) 409 مكتب اقتراع.



- عدد مراكز الاقتراع في الداخل 5013 مركزا فيما بلغ عدد مكاتب الاقتراع 9669 مكتبا.



- عدد الملاحظين المعتمدين من قبل هيئة الانتخابات: 16 ألفا (صحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني).



- عدد الأعوان الذين أشرفوا على الانتخابات: 43 ألفا و676 عونا.



- عدد مسالك توزيع المواد الانتخابية 418 مسلكا.



- عدد مسالك التجميع بعد الانتهاء من عملية التصويت 465 مسلكا بالإضافة إلى 45 مسلك تجميع سريع.



- كلفة الانتخابات: رصد 92 مليون دينار للدورتين.