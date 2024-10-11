أهم المحطات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024

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شهدت الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في دورها الأول يوم 6 أكتوبر الجاري، وفاز فيها المترشح قيس سعيّد (مستقل) نهائيا بنسبة 69ر90 بالمائة من الأصوات، حسب ما أعلنته مساء اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدة محطات فيما يلي أبرزها:



- 2 جويلية 2024: صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين الى الانتخابات الرئاسية.





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- 14 جويلية 2024: انطلاق الفترة الانتخابية.



- من 29 جويلية إلى غاية 6 أوت 2024: فترة إيداع الترشحات.



- 6 أوت 2024 : إيداع 17 ملف ترشح لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



- 10 أوت 2024: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا، وهم العياشي زمال وقيس سعيد وزهير المغزاوي، وعن رفض 14 ملف ترشح لـ "عدم استيفائها الشروط المطلوبة".



- 19 أوت 2024: المحكمة الإدارية ترفض في إطار الطور الابتدائي من الطعون 7 ملفات.



- 30 أوت 2024: الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تقضي بقبول الطعن في ملفات كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، ورفض طعون ملفات الراغبين في الترشح عبير موسي وناجي جلول وبشير العوني.



- 2 سبتمبر 2024: هيئة الانتخابات تعلن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، وترفض قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة.



- 12 سبتمبر 2024: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذجا لورقة التصويت وترتب فيها المترشحين كالتالي: العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيّد (رقم 3).



- 27 سبتمبر 2024: مجلس نواب الشعب يصادق على تعديل فصول من قانون الانتخابات والاستفتاء.



- 2 أكتوبر – 12 سبتمبر2024: فترة الحملة الانتخابية خارج تونس.



- 4 أكتوبر – 14 سبتمبر 2024: فترة الحملة الانتخابية داخل تونس.



- 4 و 5 و 6 أكتوبر 2024: مواعيد الاقتراع في الخارج في 59 بلدا.



- 6 أكتوبر 2024: موعد يوم الاقتراع في الداخل، النسبة الأولية للإقبال على التصويت بلغت وفق هيئة الانتخابات، 27,7 بالمائة، (2 مليون و704 آلاف و155 ناخبا في الداخل والخارج).



- 7 أكتوبر 2024: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي فاز بمقتضاها المترشح قيس سعيّد بـ 69ر90 في المائة من الأصوات وحصوله على 2 مليون و 438 ألفا و954 صوتا.



- 11 أكتوبر 2024: الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية وعن فوز المترشح قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية.

