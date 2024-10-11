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هيئة الانتخابات تصرّح بفوز قيس سعيّد نهائيا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 69ر90 بالمائة

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 20:00 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والتي أكدت فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا منذ دورها الأول بنسبة 90 فاصل 69 في المائة.

وقال بوعسكر، خلال ندوة صحفية انعقدت في قصر النجمة الزهراء بالضاحية الشمالية للعاصمة، وحضرها أعضاء مجلس الهيئة، إن المترشح قيس سعّيد (66 سنة) تحصل على 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا، في حين نال المترشح العياشي زمّال 197 ألفا و 551 صوتا (بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة) وتحصل المترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و 903 أصوات (بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة).

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وبلغ عدد المصوتين في تونس وخارجها وفق بوعسكر، 2 مليون و 808 آلاف و 548 ناخبا من أصل 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا مسجلا في السجل الانتخابي.

وأضاف بوعسكر، أنه لم يتم تسجيل أي طعن في الانتخابات الرئاسية لدى محكمة الاستناف بتونس من طرف المترشحين المقبولين نهائيا، وبانقضاء أجل الطعن صادق مجلس الهيئة على "فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا في هذا الاستحقاق الرئاسي بعد إحرازه على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين".

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس الأحد الماضي (6 أكتوبر الجاري)، في حين صوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته في 59 دولة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 28 فاصل 8 في المائة.


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