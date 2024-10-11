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سليانة: صدور أحكام ابتدائية بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه لمدة 5 سنوات و 8 أشهر في اربع قضايا

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 13:43 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مساء أمس الخميس أحكاما ابتدائية تقضي بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه لمدة 5 سنوات و 8 أشهر في اربع قضايا تتعلق بتدليس تزكيات في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة عبد السلام المكي

و بين وكيل الجمهورية في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الأحكام تتعلق ب 3 قضايا منفصلة تم الحكم فيها ب 14 شهرا في كل قضية منها ، وسنة و8 أشهر في قضية اخرى مشيرا إلى أنه تم تاخير قضية خامسة إلى الأسبوع القادم للمفاوضة
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة أقرت يوم الخميس 19 سبتمبر وبعد المفاوضة رفض جميع مطالب الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال ومن معه وتأخير القضية
...

يشار الى ان العياشي زمال الموقوف منذ 4 سبتمبر ، قد صدرت في حقه مؤخرا عدد من الاحكام السجنية الاخرى بمحاكم جندوبة وتونس 2 حيث اقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، يوم 3 اكتوبر الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر

وقد وجهت النيابة العمومية بجندوبة ، لزمال ومن معه تهم إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي.

كما قضت المحكمة الابتدائية تونس 2 في 30 سبتمبر ، بسجن كل من المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، والمكلفة بجمع التزكيات لفائدته ، سوار البرقاوي، مدة 12 سنة في اربع قضايا منفصلة تم الحكم فيها بثلاث سنوات في كل قضية تتعلق بالتزكيات الى جانب منعه من الاقتراع .

ويحاكم العياشي زمال ، وفق عضوهيئة الدفاع عبد الستار المسعودي، في 35 قضية منشورة في عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق اساسا بشبهات استغلال وثائق في علاقة بالتزكيات.


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