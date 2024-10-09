نقابة الصحفيين تدعو هيئة الانتخابات إلى إيقاف  التتبعات المثارة ضد الصحفيين

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دعت النقابة الوطنية للصحفيين ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، إلى احترام طبيعة العمل الصحفي، وإيقاف كل التتبعات المثارة في حق الصحفيين على خلفية تغطيتهم للمسار الانتخابي.



كما دعتها، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ، على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة ضد صحفي، إلى احترام مجال اختصاص الهياكل التعديلية في هذا الخصوص ورفع يدها عن تعديل المحتويات الإعلامية وعدم ممارسة رقابة عليه.





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وأفادت بأنه تم اليوم الإبقاء على الصحفي بموقع " تونس تتحري" صابر العياري الصحفي التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحالة سراح إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بصفته كـ "ذي شبهة" إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وأضافت أنه تم البحث مع العياري بشبهة "نشر نتائج سبر الآراء" على معنى الفصل 70 من القانون الانتخابي على خلفية تصريح صحفي له بإحدى الإذاعات.



وشددت النقابة على الدور المهم الذي لعبته منصة "تونس تتحرى" التابعة لها وبقية المنصات العاملة على التدقيق في المعلومات لإبقاء الرأي العام على علم بالأخبار المتعلقة بالشأن الانتخابي ومناهضة المعلومات المضللة والكاذبة، معتبرة ملاحقتها على خلفية ذلك استهدافا لها يمكن أن يؤثر سلبا على المشهد الانتخابي.



كما دعت الى إيقاف نزيف استعمال الأمن والقضاء لحسم الجدل حول الانتخابات، محذرة من أن أي دعوات إضافية للصحفيين والمعبرين للتحقيق في قضايا رأي تتعلق بالمسار الانتخابي الذي طوي، لا يمكن إلا أن تعفن الأجواء العامة وتصادر الحق في حرية التعبير والصحافة.