منظمة الدفاع عن ذوي الاعاقة: نسبة مشاركة الأشخاص من ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية ناهزت 67 بالمائة ب521 مركز اقتراع

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قالت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة، أن نسبة مشاركة ذوي الاعاقة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر الجاري ناهزت 67 بالمائة بمراكز الاقتراع التي تولت المنظمة نشر ملاحظين لها والبالغ عددها 521 مركزا.



واعتبر مسؤولو المنظمة في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة لعرض التقرير الأولي لنتائج ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، ان النسبة المسجّلة هي الأعلى بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية وحتى الاستفتاء وانتخابات المجالس المحلّية والرئاسية السابقة حسب تقديرهم.





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وأظهر التقرير الذي تلقّت (وات) نتائجه، أن 38 بالمائة من الناخبين من ذوي الاعاقة الذين تمت ملاحظتهم تمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بصفة مستقلة، لافتا الى أن تحسّن نسبة الإقبال لم يحجب تسجيل عدة نقائص واشكاليات واجهت الأشخاص ذوي الاعاقة يوم الاقتراع.



وذكر رئيس المنظمة يسري المزاتي، ان المنظمة قامت بنشر 168 ملاحظ/ة على كافة الجهات بعد تكوينهم في مختلف تقنيات الملاحظة والاطار القانوني المنظّم للانتخابات، مشيرا، الى أن المنظمة تهدف من خلال ذلك الى ملاحظة مدى مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعة مدى جاهزية مراكز ومكاتب الاقتراع لهؤلاء الناخبين على مستوى البنية التحتية والنفاذ الى ممارسة حقهم في التصويت.



وقد تركّزت أهم الملاحظات في مجال البنية التحتية واتاحة المعلومة للناخبين من ذوي الاعاقة، حسب رئيس الجمعية، الذي أشار الى أن 45 بالمائة من الأرصفة المحيطة بمراكز الاقتراع أي بالمؤسسات التربوية غير مهيأة لمستعملي الكراسي المتحرّكة.



وترتفع نسبة المراكز التي تتوّفر فيها اشارات وتوجيهات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة الى 73 بالمائة، طبقا لملاحظات أوردها التقرير عينه مضيفا أن 26 بالمائة من ساحات مراكز الاقتراع بها معيقات وذلك نتيجة اما لتواجد الأتربة أو الحفر وبقايا الأشغال كما أن 95 بالمائة من مراكز الاقتراع لا يوجد بها عون مكلف بلغة الاشارة، فيما لا توجد بنسبة 62 بالمائة من المراكز صور ومعلّقات توجيهية بلغة الاشارة.



وأحصى التقرير، نسبة تناهز 30 بالمائة من ذوي الاعاقة لم يقع تمكينهم من حقهم في الأولوية أثناء عملية الاقتراع، مؤكدا، رصد ملاحظيه ل 16 حالة تنمّر وتمييز على أساس الاعاقة وكذلك جرى تسجيل 12 حالة منع من التصويت بسبب عدم الاستظهار ببطاقة الاعاقة أو لأسباب أخرى تتعلق بالمرافق.



الجدير بالتذكير، ان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد نظّمت يوم 2 أكتوبر الجاري، قٌبيل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية عملية بيضاء بمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف أصنافها لمحاكاة سير العملية الانتخابية بالنسبة للاشخاص ذوي الاعاقة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الوطني للمكفوفين و المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وكانت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة قد نشرت ملاحظيها ضمن الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد، بعهدة رئاسية جديدة،

وفق نتائج أولية رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات، مساء أمس الإثنين.



وحاز قيس سعيّد (66 عاما) على 90.69 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين تحصل كل من العياشي زمّال على 7.35 بالمائة وزهير المغزاوي على 1.97 بالمائة من الأصوات، وهي نتيجة تمكّن قيس سعيد من بالفوز بالانتخابات الرئاسية من الدور الأول.



وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 28.8 بالمائة، إذ توجه منذ يوم الجمعة إلى غاية أمس الأحد مليونان و808 آلاف و548 ناخبا تونسيا إلى مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها لانتخاب رئيس جديد لهم للفترة 2024-2029.