رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يهنئ رئيس الدولة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء ، مكالمة هاتفية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة ، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.
وتم التأكيد خلال هذه المكالمة على الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس وليبيا، "فكما كان تاريخنا مشتركا سيكون حاضرنا ومستقبلنا مشتركا"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وتم التأكيد خلال هذه المكالمة على الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس وليبيا، "فكما كان تاريخنا مشتركا سيكون حاضرنا ومستقبلنا مشتركا"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
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