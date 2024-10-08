رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يهنئ رئيس الدولة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67054d71e01ae2.07322452_npfmjghieoqlk.jpg width=100 align=left border=0>

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء ، مكالمة هاتفية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة ، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وتم التأكيد خلال هذه المكالمة على الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس وليبيا، "فكما كان تاريخنا مشتركا سيكون حاضرنا ومستقبلنا مشتركا"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.