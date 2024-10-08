رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس الدولة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

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تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة محمد المنفي ، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد، مجدّدا، على العزم الراسخ على مزيد تطوير العلاقات بين الشعب الواحد في كل من تونس وليبيا في كافة المجالات، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.







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