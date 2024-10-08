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هيئة الانتخابات تشدّد على أنّ كلّ اتهام لها بالتزوير سيحال على النّيابة العمومية

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 00:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه تم تعليق جميع محاضر الفرز أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي.

وشدّدت الهيئة على أنّ "كل اتهام مجاني لها بتدليس أو تزوير النتائج تصريحا او تلميحا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من اجل بثّ ونشر الاخبار الزائفة ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل".

...

وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغ، مساء الاثنين، أنّه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع.




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