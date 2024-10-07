إحالة 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلّق بالفضاء المفتوح (محمد نوفل فريخة)

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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائب رئيس الهيئة محمد نوفل فريخة إنّ الهيئة أحالت 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلّق بالفضاء المفتوح أي شبكة التواصل الاجتماعي .



وأوضح فريخة في ردّ عن سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تقديم عرض لفترة الحملة الانتخابية والحملة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية وتبين ان أغلبية المخالفات تتعلق بالفضاء المفتوح أي شبكات التواصل الاجتماعي على غرار الثلب والتعدي على الأخلاق الحميدة .





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وذكر أنّ الهيئة استعملت القانون ومرّرت المخالفات للنيابة العمومية لتكون هناك متابعة لصيقة لهذه المسائل، متابعا أنّ ضمان مناخ انتخابي سليم يتطلّب الضرب بقوّة إزاء التصرفات التي ترتقي إلى درجة المخالفات سواء لهذه الانتخابات او الانتخابات القادمة.



وأوضح أنّه لا بد لأي كان معرفة أنّ هيئة الانتخابات حريصة على وجود مساواة في الفضاء العام المفتوح، مشددا على ضرورة احترام الضوابط التي يعرفها الجميع والتي أساسها ضرورة احترام الآخر وعدم التعدي عليه.



وكان فريخة صرّح أمس الأحد في علاقة بالأرقام والمعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الهيئة سجلت عديد المخالفات خلال الحملة الانتخابية وأحالت عددا منها إلى النيابة العمومية خاصة منها المتعلقة بالثلب والشتم والتضليل.



من جانبها أكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي يوم 28 سبتمبر الماضي أنّه تمّ تسجيل 32 شبهة مخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي وهي الدّعاية على وسيلة إعلام أجنبيّة ونشر نتائج سبر آراء ونشر أخبار زائفة تتهم موظف عمومي واستعمال صفحات مدعومة وتمّ إثر هذه المخالفات إحالة 18 مخالفة منها على النيابة العمومية.



وتمّ مساء اليوم الاثنين الإعلان عن فوز المرشح قيس سعيد سعيد في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 فاصل 69 في المائة مع التأكيد على أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28 فاصل 8 في المائة.



ومن المنتظر الإعلان عن "النتائج النهائية" لهذا الاستحقاق الرئاسي إثر انقضاء فترة الطعون امام محكمتي الاستئناف والتعقيب وفق مقتضيات التنقيحات الاخيرة لقانون الانتخابات والاستفتاء، وفق رئيس الهيئة.