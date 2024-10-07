Babnet

"الانتخابات جرت بصورة عادية وشفافة ودون تسجيل تجاوزات" (رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67043868d88df0.97667720_jqkgmopfhinle.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 20:36 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد "كومي سيلوم كلاسو"، الوزير الأول الأسبق لجمهورية الطوغو ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس، أن الانتخابات الرئاسية "جرت بصورة عادية وشفافة، ولم يقع تسجيل أي تجاوزات في الخمسة عشر مكتب اقتراع التي قام الوفد بتغطيتها".

وأعلن رئيس البعثة، خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة، أنه سيرفع لاحقا باسم البعثة، تقريرا لمفوضية الاتحاد الافريقي، مع إدراج ملاحظاته وتوصياته، بعد عقد ندوة صحفية في الغرض بتونس.

...

كما أعرب عن سعادته بتواجده في تونس بمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، الذي قال إنه يُعدّ لبنة أخرى في البناء الديمقراطي التونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جهته، أشد وزير الخارجية، بدور البعثة في ملاحظة مسار الانتخابات الرئاسية، وبالتعاون الوطيد مع الاتحاد الإفريقي في عديد المجالات، ومساهمته في تعزيز الحوكمة بالقارة، ومتابعته للتجارب الديمقراطية والانتخابية في بعض الدول الإفريقية.

وتتشكل بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس من 40 شخصية من 21 دولة تضم سفراء وخبراء واعلاميين وممثلي المجتمع المدني الافريقي، حسب ما أفاد به رئيس البعثة خلال اللقاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295414


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-22
30°-21
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*