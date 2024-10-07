"الانتخابات جرت بصورة عادية وشفافة ودون تسجيل تجاوزات" (رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات)

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أكد "كومي سيلوم كلاسو"، الوزير الأول الأسبق لجمهورية الطوغو ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس، أن الانتخابات الرئاسية "جرت بصورة عادية وشفافة، ولم يقع تسجيل أي تجاوزات في الخمسة عشر مكتب اقتراع التي قام الوفد بتغطيتها".



وأعلن رئيس البعثة، خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة، أنه سيرفع لاحقا باسم البعثة، تقريرا لمفوضية الاتحاد الافريقي، مع إدراج ملاحظاته وتوصياته، بعد عقد ندوة صحفية في الغرض بتونس.





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كما أعرب عن سعادته بتواجده في تونس بمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، الذي قال إنه يُعدّ لبنة أخرى في البناء الديمقراطي التونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



من جهته، أشد وزير الخارجية، بدور البعثة في ملاحظة مسار الانتخابات الرئاسية، وبالتعاون الوطيد مع الاتحاد الإفريقي في عديد المجالات، ومساهمته في تعزيز الحوكمة بالقارة، ومتابعته للتجارب الديمقراطية والانتخابية في بعض الدول الإفريقية.



وتتشكل بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس من 40 شخصية من 21 دولة تضم سفراء وخبراء واعلاميين وممثلي المجتمع المدني الافريقي، حسب ما أفاد به رئيس البعثة خلال اللقاء.