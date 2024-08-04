الالعاب الاولمبية 2024 - الامريكي بوبي فينكه يتوج بذهبية سباق 1500 متر سباحة حرة ويحقق رقما قياسيا عالميا بوقت 14د و30 ث و67 بالمائة

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فاز الامريكي بوبي فنكه بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة اليوم بمسبح "ارينا لا ديفوتس" بباريس ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 مسجلا رقما قياسيا عالميا جديدا بوقت 14د و30ث و67 بالمائة ومتقدما على الايطالي غريغوري بالتينيري (14د و34ث و55 بالمائة ) صاحب فضية السباق فيما جاء الايرلندي دانيال ويفن ثالثا بوقت 14د و39ث 63د

وسيطر الثلاثي المتوج بالميداليات الثلاث على السباق منذ البداية وكان الامريكي فينكه الاسبق . وتمكن ثلاثتهم من رفع النسق بما جعل بقية السباحين يجدون صعوبة في مجاراة النسق.

وبدا ان الثلاثي المتوج قد احتفظ ببعض قواه وهندسته للسباق للدور النهائي حيث احكم التصرف في مجرى السباق وكان الاقوى في وقد اشتدت المنافسة بينهم بما ساعد الامريكي فينكه على ان يحطم الرقم القياسي العالمي

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وسيطر الثلاثي المتوج بالميداليات الثلاث على السباق منذ البداية وكان الامريكي فينكه الاسبق . وتمكن ثلاثتهم من رفع النسق بما جعل بقية السباحين يجدون صعوبة في مجاراة النسق.وبدا ان الثلاثي المتوج قد احتفظ ببعض قواه وهندسته للسباق للدور النهائي حيث احكم التصرف في مجرى السباق وكان الاقوى في وقد اشتدت المنافسة بينهم بما ساعد الامريكي فينكه على ان يحطم الرقم القياسي العالمي

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ومن جهته وجد احمد الجوادي صعوبة في مجاراة نسق السباحة الذي فرضه ثلاثي المقدمة وان اقترب منهم قليلا خلال وسط السباق . ومهما يكن من الامر فان السباح التونسي ( 19 سنة) كسب تجربة هامة من اولمبياد باريس ستجعله ينظر الى اولمبياد 2028 باعين حالمة

ويذكر ان الجوادي اكتفى اليوم بالمركز السادس وسجل وقتا 14د و43ث و35 بالمائة مسجلا وقتا جديدا في رصيده وذلك ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 التي تختتم يوم 11 اوت بباريس

وكان السباح التونسي احمد الجوادي تاهل صباح امس بامتياز الى الدور النهائي لسباق 1500 متر سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 بعد ان حل في المركز الاول في المجموعة الرابعة من التصفيات مسجلا وقتا ب14دق و44ث و20 بالمائة. وجاء الجوادي ثالثا في الترتيب العام للتصفيات



