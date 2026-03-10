واشنطن تطالب جنوب إفريقيا بالعودة إلى "عدم الانحياز"

أعلن السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا ليو برنت بوزيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد من بريتوريا أن تتبع سياستها التقليدية "بعدم الانحياز" و"أن تكون دولة غير منحازة".وقال بوزيل خلال حديثه في مؤتمر النشر التجاري"BizNews": "عندما تحدثت مع الرئيس (ترامب)، كان لديه تكليف واحد بسيط جدا. قال: 'أريد من جنوب إفريقيا أن تعود مرة أخرى دولة عدم انحياز. عدم الانحياز ليس طلبا كبيرا جدا'".وكان بوزيل، الذي قدم أوراق اعتماده لوزارة خارجية جنوب إفريقيا في 23 فيفري وبدأ مهامه رسميا، قد أعلن قبل المصادقة على ترشيحه في أكتوبر الماضي أنه يعتزم، كرئيس للبعثة الدبلوماسية، "مواجهة التقارب بين جنوب إفريقيا و روسيا والصين وإيران".