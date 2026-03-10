Babnet   Latest update 16:59 Tunis

واشنطن تطالب جنوب إفريقيا بالعودة إلى "عدم الانحياز"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b03d8796b256.09485012_gkipenlqjhmof.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 16:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا ليو برنت بوزيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد من بريتوريا أن تتبع سياستها التقليدية "بعدم الانحياز" و"أن تكون دولة غير منحازة".

وقال بوزيل خلال حديثه في مؤتمر النشر التجاري"BizNews": "عندما تحدثت مع الرئيس (ترامب)، كان لديه تكليف واحد بسيط جدا. قال: 'أريد من جنوب إفريقيا أن تعود مرة أخرى دولة عدم انحياز. عدم الانحياز ليس طلبا كبيرا جدا'".


وكان بوزيل، الذي قدم أوراق اعتماده لوزارة خارجية جنوب إفريقيا في 23 فيفري وبدأ مهامه رسميا، قد أعلن قبل المصادقة على ترشيحه في أكتوبر الماضي أنه يعتزم، كرئيس للبعثة الدبلوماسية، "مواجهة التقارب بين جنوب إفريقيا و روسيا والصين وإيران".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325149

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-10
19°-10
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>