- سباحة 1500 متر - احمد الجوادي سادسا

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احرز السباح التونسي احمد الجوادي المركز السادس في سباق 1500م سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اليوم الاحد بتوقيت قدره 14دق و43ث و35 جزء بالمائة.



وعادت الميدالية الذهبية للامريكي بوبي فينكي الذي قطع المسافة في زمن قدره 14دق و30ث و67 جزء بالمائة محققا رقما قياسيا عالميا جديدا في حين آلت الميدالية الفضية للايطالي غريغوريو بالترينييري بتوقيت قدره 14دق و34ث و55 جزء بالمائة. اما الميدالية البرونزية فقد تحصل عليها الايرلندي دانيال ويفين بزمن 14دق و39ث و63 جزء بالمائة امام المجري دافيد بيتلهيم صاحب المركز الرابع ب14دق و40ث و91 جزء بالمائة والتركي كوزاي تونسيلي الذي احرز المركز الخامس بتوقيت 14دق و41ث و22 جزء بالمائة.





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وحل احمد الجوادي سادسا ب14دق و43ث و35 جزء بالمائة متقدما على الفرنسيين دافيد اوبري (14دق و44ث و66 جزء بالمائة) وداميان جولي (14دق و52ث و61 جزء بالمائة).



وكان احمد الجوادي تحصل على المركز الرابع في سباق 800م سباحة حرة في حين فشل في التاهل الى النهائي في سباق 400م سباحة حرة على ان يختتم مشاركته بالالعاب الاولمبية بخوض سباق 10 كلم في المياه المفتوحة يوم 9 اوت الجاري.



