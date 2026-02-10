Babnet   Latest update 23:11 Tunis

إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698b79c0308ed2.22753123_hqgikpoenljmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 23:11
      
احتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية خصصت للاعلان عن إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين وذلك بالشراكة مع الشبكة العالمية " كلنا غزة .. كلنا فلسطين".

وتهدف هذه الحملة الى تجميع مليون توقيع (ورقي وإلكتروني) من تونس وخارجها على عريضة تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استئناف زياراتها إلى سجون الاحتلال وكشف مصير الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين وكافة الأسرى العرب والى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضمان حقوقهم القانونية والانسانية، وفق ما افاد به كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، جبران بوراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.


واضاف بوراوي انه سيتم انطلاقا من غد الاربعاء 11 فيفري والى غاية يوم 17 افريل القادم تجميع التوقيعات على هذه الوثيقة، داعيا جميع المواطنين التونسيين الى التوجه الى مقر اتحاد الشغل من اجل التوقيع على هذه الوثيقة، قبل يوم 17 افريل تاريخ الذي سيتم خلاله التوجه إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف لتسليم هذه الوثيقة.


وشدد على أن هذه الحملة تهدف إلى العمل على ضمان الحقوق الإنسانية للأسرى داخل سجون الاحتلال وحمايتهم من الانتهاكات، فضلا عن تسليط ضغط دولي من اجل حث حكومات وبرلمانات العالم والشعوب الحرّة للضغط على سلطات الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات أمام المنظمات الدولية، وفقا لالتزامات معاهدات جنيف.

واستنكر بوراوي التعتيم التام عن مآل الأسرى وأين يتم اعتقالهم ومدى فضاعة الانتهاكات الجسدية التي يتعرضون لها.

ويعتزم الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بالشراكة مع الشبكة الدولية "كلنا غزة .. كلنا فلسطين" تنظيم برنامج متنوع يمتد على كامل ايام الحملة، سيتم تحديد فقراته ومواعيده في مرحلة لاحقة، وفق بوراوي.

ويتضمن هذا البرنامج بالخصوص عقد ندوة حقوقية، بمشاركة نشطاء ومختصين ومن بينهم المختصة في الملف القانوني للأسرى، نجاة هدريش ونصب خيمة تضامن وتعبئة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تختتم بفعاليات ثقافية وفنية بساحة محمد علي في يوم القدس العالمي.

وسيتم خلال هذا البرنامج تنظيم أنشطة وفعاليات من أجل كشف حقيقة انتهاكات الاحتلال ومعاناة الاسرى، وفق المتحدث ذاته، معلنا عن تشكيل وفود نقابية شعبية، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية، لتسليم العريضة الحاملة لمليون توقيع لممثلي الصليب الأحمر والهيئات الدولية الأخرى.

ومن جهتها شددت عضو شبكة "كلنا غزة .. كلنا فلسطين"، هند يحي على ان الحملة لن تكون مجرد وقفة أو بيان عابر إنما معركة إنسانية ونقابية وشعبية من أجل إنقاذ الأسرى، قائلة "سنكون في كل ساحة، حتى تنتصر إرادة الحياة على آلة القمع، وتنتصر كرامة الإنسان على قيود السجان".

جدير بالاشارة الى انه تخلل الندوة صحفية بث مباشر مترابط جمع بين عدة عواصم ومدن عالمية منها ​تونس ورام الله وغزة وبيروت والقاهرة والرباط ومدريد وبروكسال وباريس، وتمحور حول مضامين وبرامج حملة "المليون توقيع".
