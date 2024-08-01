الاحتفاظ بـ 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من "أجل إعداد مقر لممارسة الشعائر الدينية بدون ترخيص" بالمرسى

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افادت الادارة العامة للامن الوطني انه تم الاحتفاظ بـ 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بالمرسى من أجل إعداد مقر لممارسة الشعائر الدينية بدون ترخيص ودون مراعاة التراتيب الجاري بها العمل ودخول التراب التونسي دون رخصة ومخالفة قانون الإقامة

وبينت الادراة العامة للامن الوطني في بلاغ اصدرته اليوم الخميس ان وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، ومركزالأمن الوطني بالمرسى الغربية وفرقة الإرشاد بالمنطقة تمكنت من القبض على 10 أشخاص من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء عمدوا الى إعداد مقر لممارسة الشعائر الدينية دون ترخيص إضافة الى التخطيط لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة



واشار البلاغ الى انه تم حجز مجموعة من الكراسي، والطاولات، والمكاتب، والمعدات الصوتية، والحواسيب وجملة من الكتب الدينية مضيفا ان النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.



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