المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية باريس 2024: حصيلة متواضعة في ثالث ايام المنافسات

اتسمت الحصيلة التونسية في نهاية اليوم الثالث (الاحد 28 جويلية) من منافسات الالعاب الاولمبية باريس 2024 بتواضع اداء عناصر النخبة الوطنية في مختلف الاختصاصات التي دخلت اليوم غمار المسابقات في ظل عجز الرياضيين التونسيين عن تخطي عتبة التصفيات في مسابقات التجديف النسائي والرجالي والاضطرار الى لعب مرحلة التدارك المقررة غدا الاثنين وكذلك الشان بالنسبة للتنس بالخروج المبكر للاعب معز الشرقي من الاولمبياد.ففي مسابقة التجديف في اختصاص "سكيف" أخفق الجذاف التونسي محمد الطيب اليوم الأحد في بلوغ الدور ربع النهائي لسباق الفردي بعد أن حلّ في المركز الثالث في التصفية الأولى لمجموعة التدارك في زمن قدره 7:11:57 دق.وكان التأهل للدور ربع النهائي في التصفية الأولى من نصيب السلوفيني ايفان زفيغيلي الذي تصدر السباق بزمن قدره 7:06:90 دق والباراغوياني خافير اينسفران الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:08:29 دق.

وسيخوض الطيب غدا الاثنين سباق نصف نهائي المرحلة الترتيبية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا من اجل تحسين مركزه في الترتيب العام.ولم تكن حصيلة الثنائي النسائي التونسي المتالف من الجذافتين سلمى الذوادي وخديجة الكريمي افضل من تلك التي حققها محمد الطيب حيث حل الثنائي الذوادي والكريمي في المركز الخامس في التصفية الأولى من سباق الزوجي سيدات وزن خفيف، بعد ان سجل زمنا قدره 7د و31ث و19 جزء بالمائة.وتأهل للدور نصف النهائي للتصفية الأولى الثنائي البريطاني المؤلف من ايميلي كرايغ وايموغن غرانت بزمن قدره 7د و04ث و20 والثنائي اليوناني المتكوّن من ديميتريا كونتو وزوي فيتسيو الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7د و08ث و51.وسيخوض الثنائي التونسي وبقية المشاركات في التصفية الأولى غدا الاثنين دورة للتدارك.ولم يكن مردود لاعب التنس التونسي معز الشرقي في مستوى التطلعات حيث انسحب اللاعب المصنف 384 عالميا من الدور الاول لمسابقة التنس وذلك عقب هزيمته ظهر اليوم الاحد امام اللاعب البريطاني دانيال ايفانس المصنف 59 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 2-6 و 6-4 و2-6.وكانت تونس تحصلت امس السبت على ميداليتها الاولى في العاب باريس عن طريق المبارز فارس الفرجاني الدي فاز بالميدالية الفضية في اختصاص سلاح "السابر".