التجذيف : الثنائي التونسي سلمى الذوادي وخديجة الكريمي تكتفيان بالمركز الخامس في التصفية الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675675036d707.38902717_ngqkjphlifmeo.jpg width=100 align=left border=0>

حلّ الثنائي التونسي المتكوّن من الجذافتين سلمى الذوادي وخديجة الكريمي في المركز الخامس في التصفية الأولى من سباق الزوجي سيدات وزن خفيف، التي اقيمت صباح اليوم الاحد ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد ان سجل زمنا قدره 7د و31ث و19 جزء بالمائة.



وتأهل للدور نصف النهائي للتصفية الأولى الثنائي البريطاني المؤلف من ايميلي كرايغ وايموغن غرانت بزمن قدره 7د و04ث و20 والثنائي اليوناني المتكوّن من ديميتريا كونتو وزوي فيتسيو الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7د و08ث و51.

وسيخوض الثنائي التونسي وبقية المشاركات في التصفية الأولى غدا الاثنين دورة للتدارك.



...





وفي ما يلي ترتيب سباق التصفية الأولى لسباق الزوجي سيدات وزن خفيف :



الترتيب الزمن

1 - بريطانيا 7:04:20 دق تأهل الى الدور نصف النهائي

2- اليونان 7:08:51 دق تأهل الى الدور نصف النهائي

---------------------------------------------------------------------------------

3- ايرلندا 7:12.89 دق تأهل الى دورة التدارك

4- النمسا 7:24.14 دق تأهل الى دورة التدارك

5- تونس 7:31:19 دق تأهل الى دورة التدارك

6- الأرجنتين 7:36.43 دق تأهل الى دورة التدارك