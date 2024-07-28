تنس: التونسي معز الشرقي ينسحب من الدور الاول

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انسحب لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 384 عالميا من الدور الاول لمسابقة التنس ضمن الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس وذلك عقب هزيمته ظهر اليوم الاحد امام اللاعب البريطاني دانيال ايفانس المصنف 59 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 2-6 و 6-4 و2-6.