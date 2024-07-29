التجذيف : الثنائي التونسي سلمى الذوادي وخديجة الكريمي في الدور نصف النهائي

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تاهل الثنائي التونسي المتكوّن من الجذافتين سلمى الذوادي وخديجة الكريمي صباح اليوم الاثنين الى الدور نصف النهائي لسباق الزوجي سيدات وزن خفيف ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تتواصل الى غاية 11 اوت القادم.



وحل الثنائي التونسي في المركز الثالث بالتصفية الثانية لمجموعة التدارك بزمن قدره 7د و25ث و21 جزء بالمائة خلف الثنائي البولوني الذي تصدر السباق بتوقيت قدره 7د و16ث و26 والثنائي النمساوي الثاني بزمن قدره 7د و17ث و77.

وكان الثنائي التونسي اكتفى امس بالمركز الخامس في التصفية الأولى بعد ان احرز زمنا قدره 7د و31ث و19 جزء بالمائة.



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وفي ما يلي ترتيب سباق التصفية الثانية لمجموعة التدارك لسباق الزوجي سيدات وزن خفيف :

1- بولولونيا 7:16.26 دق تأهل الى الدور نصف النهائي

2- النمسا 7:17.77 دق تأهل الى الدور نصف النهائي

3- تونس 7:25.21 دق تأهل الى الدور نصف النهائي

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4- البيرو 7:28.58

5- اليابان 7:31.14



ر/سمس