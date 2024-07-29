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سباحة : أحمد الجوادي يتأهل لنهأئي سباق 800 متر

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أحمد الجوادي
Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 11:25 قراءة: 0 د, 7 ث
      
تأهل أحمد الجوادي لنهأئي سباق 800 متر وتألق في التصفية الثالثة من سباق 800م سباحة حرة و احتل المرتبة الاولى محققا توقيت 7:42.07


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