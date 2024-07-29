سباحة : أحمد الجوادي يتأهل لنهأئي سباق 800 متر

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تأهل أحمد الجوادي لنهأئي سباق 800 متر وتألق في التصفية الثالثة من سباق 800م سباحة حرة و احتل المرتبة الاولى محققا توقيت 7:42.07