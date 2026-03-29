الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها
في اليوم الثلاثين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت المنطقة تصعيدا ميدانيا متواصلا، حيث شنت طهران هجوما صاروخيا استهدف جنوب إسرائيل، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في ديمونة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.
وفي الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال مواجهات في جنوب لبنان، في وقت نفذ فيه حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل، استهدفت من بينها مواقع وقواعد عسكرية، مقابل غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.
تهديدات متبادلة وتصعيد في الأهدافوفي إيران، أعلن الحرس الثوري أن استهداف الجامعات الإيرانية سيقابله اعتبار الجامعات الإسرائيلية والأمريكية أهدافا مشروعة، وذلك عقب ضرب منشأتين جامعيتين في طهران.
تحركات عسكرية أمريكيةعلى الجانب الأمريكي، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لـعمليات برية قد تمتد لأسابيع داخل إيران، دون أن تصل إلى مستوى الغزو الشامل، في مؤشر على توسع محتمل في طبيعة العمليات العسكرية.
دخول أطراف جديدة على خط المواجهةوفي تطور لافت، أكدت جماعة أنصار الله اليمنية أن عملياتها العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، دعما لإيران، إلى حين وقف ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي".
ويعكس هذا التصعيد تعدد الجبهات واتساع رقعة المواجهات، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الصراع إلى نطاق إقليمي أوسع.
وفي الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال مواجهات في جنوب لبنان، في وقت نفذ فيه حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل، استهدفت من بينها مواقع وقواعد عسكرية، مقابل غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.
تهديدات متبادلة وتصعيد في الأهدافوفي إيران، أعلن الحرس الثوري أن استهداف الجامعات الإيرانية سيقابله اعتبار الجامعات الإسرائيلية والأمريكية أهدافا مشروعة، وذلك عقب ضرب منشأتين جامعيتين في طهران.
تحركات عسكرية أمريكيةعلى الجانب الأمريكي، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لـعمليات برية قد تمتد لأسابيع داخل إيران، دون أن تصل إلى مستوى الغزو الشامل، في مؤشر على توسع محتمل في طبيعة العمليات العسكرية.
دخول أطراف جديدة على خط المواجهةوفي تطور لافت، أكدت جماعة أنصار الله اليمنية أن عملياتها العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، دعما لإيران، إلى حين وقف ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي".
ويعكس هذا التصعيد تعدد الجبهات واتساع رقعة المواجهات، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الصراع إلى نطاق إقليمي أوسع.
