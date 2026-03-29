Babnet   Latest update 06:06 Tunis

الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 06:06
      
في اليوم الثلاثين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت المنطقة تصعيدا ميدانيا متواصلا، حيث شنت طهران هجوما صاروخيا استهدف جنوب إسرائيل، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في ديمونة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.

وفي الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال مواجهات في جنوب لبنان، في وقت نفذ فيه حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل، استهدفت من بينها مواقع وقواعد عسكرية، مقابل غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.


تهديدات متبادلة وتصعيد في الأهداف

وفي إيران، أعلن الحرس الثوري أن استهداف الجامعات الإيرانية سيقابله اعتبار الجامعات الإسرائيلية والأمريكية أهدافا مشروعة، وذلك عقب ضرب منشأتين جامعيتين في طهران.


تحركات عسكرية أمريكية

على الجانب الأمريكي، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لـعمليات برية قد تمتد لأسابيع داخل إيران، دون أن تصل إلى مستوى الغزو الشامل، في مؤشر على توسع محتمل في طبيعة العمليات العسكرية.

دخول أطراف جديدة على خط المواجهة

وفي تطور لافت، أكدت جماعة أنصار الله اليمنية أن عملياتها العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، دعما لإيران، إلى حين وقف ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي".

ويعكس هذا التصعيد تعدد الجبهات واتساع رقعة المواجهات، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الصراع إلى نطاق إقليمي أوسع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326391

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-8
16°-8
15°-9
16°-5
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>