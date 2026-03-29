الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها

تهديدات متبادلة وتصعيد في الأهداف



تحركات عسكرية أمريكية



دخول أطراف جديدة على خط المواجهة



في اليوم الثلاثين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت المنطقة، حيث شنت طهران هجوما صاروخيا استهدف جنوب إسرائيل، تزامنا مع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.وفي الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت نفذ فيه حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل، استهدفت من بينها مواقع وقواعد عسكرية، مقابلوفي إيران، أعلن الحرس الثوري أن، وذلك عقب ضرب منشأتين جامعيتين في طهران.على الجانب الأمريكي، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لـ، دون أن تصل إلى مستوى، في مؤشر على توسع محتمل في طبيعة العمليات العسكرية.وفي تطور لافت، أكدت جماعةاليمنية أن عملياتها العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة،، إلى حين وقف ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي".ويعكس هذا التصعيد تعدد الجبهات واتساع رقعة المواجهات، وسط