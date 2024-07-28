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التجذيف - فردي سكيف: محمد الطيب يخفق في بلوغ الدور ربع النهائي

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Publié le Dimanche 28 Juillet 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أخفق الجذاف التونسي محمد الطيب اليوم الأحد في بلوغ الدور ربع النهائي لسباق فردي سكيف بعد أن حلّ في المركز الثالث في التصفية الأولى لمجموعة التدارك في زمن قدره 7:11:57 دق.

وسيخوض الطيب غدا الاثنين سباق نصف نهائي المرحلة الترتيبية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا من اجل تحسين مركزه في الترتيب العام.

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وكان التأهل للدور ربع النهائي في التصفية الأولى من نصيب السلوفيني ايفان زفيغيلي الذي تصدر السباق بزمن قدره 7:06:90 دق والباراغوياني خافير اينسفران الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:08:29 دق.
يذكر أنّ صاحبي المرتبتين الأولى والثانية من كل تصفية، ضمن مجموعة التدارك، يتأهلان الى الدور ربع النهائي لسباق فردي سكيف.



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