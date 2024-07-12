عناصر الاسترتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة محور لقاء كاتب الدولة سمير عبد الحفيظ بعدد من ممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية و الجمعيات المعنية.

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انعقدت يوم الجمعة 12 جويلية 2024 جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية المعنية و بعض الجمعيات ذات العلاقة، حيث خصصت هذه الجلسة لعرض اهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 بإشراف رئيس الحكومة احمد الحشاني الى جانب التطرق إلى سبل مواصلة العمل التشاركي لمزيد اثراء مضامين هذه الاستراتيجية حتي تحقق الأهداف المرجوة منها.

و ثمّن سمير عبد الحفيظ بالمناسبة مساهمة كافة الأطراف المعنية من خلال ما تقدم من افكار مقترحات مثلت دعما قيما في اعداد عناصر هذه الاستراتيجية الوطنية، معربا عن الحرص لمواصلة هذا العمل التشاركي في الفترة القادمة عبر التنسيق المتواصل لمزيد التحسين حتى تتوفر لهذه الاستراتيجية أفضل فرص النجاح.

وأكد كاتب الدولة في هذا الإطار على الإهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة التي توليها الحكومة لتوفير أفضل المناخات والظروف الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من لعب دورها الكامل في خلق الثروة و الرفع من نسق النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

هذا و قد تم خلال الجلسة عرض المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية ومناقشة سبل مزيد اثراء مضامينها ، حيث تركز هذه الاستراتيجية على ستة محاور كبرى وهي، الحوكمة المؤسساتية والاطار التشريعي والنفاذ إلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى التمويل ، والنفاذ إلى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة ، والتدويل والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التجديد والاستثمار في المجالات الحديثة والمجددة.



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وأعرب المشاركون في الجلسة عن الإستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من استكمال هذا المشروع الطموح في أفضل الأجال و تدخل هذه الاستراتيجية الوطنية حيز التنفيذ حتى تتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تعزيز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة.

