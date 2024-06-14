الرابطة 1 : التعادل يحسم الدربي الصغير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي

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حسم التعادل بنتيجة 1-1 دربي العاصمة الصغير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي الذي اقيم اليوم الجمعة بمركب الهادي النيفر بباردو في افتتاح الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





وبادر النادي الافريقي بافتتاح التسجيل عن طريق غيث الصغير منذ الدقيقة السادسة عشرة قبل ان يدرك الملعب التونسي التعادل في الدقيقة 57 بواسطة وائل الورغمي. واكمل ابناء المدرب فوزي البنزرتي المباراة بعشرة لاعبين اثر اقصاء حسام الدين السويسي بعد عودة الحكم نضال اللطيف الى تقنية "الفار" على خلفية تدخل لاعب النادي الافريقي كاخر مدافع ضد مهاجم الملعب التونسي وائل الورغمي.



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وعلى ضوء هذه النتيجة، لم يتغير ترتيب الفريقين اذ حافظ الملعب التونسي بعد هذا التعادل الثالث على التوالي على مركزه الثالث بمفرده مؤقتا برصيد 12 نقطة بينما بقي النادي الافريقي الذي عجز للجولة السابعة على التوالي عن تحقيق الفوز في المركز الثامن والاخير بمجموع 8 نقاط.

وتستكمل الجولة غدا السبت بمباراتين الاولى بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في لقاء فض الشراكة بينهما في المركز الرابع بملعب اولمبي بسوسة دون حضور جمهور انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر والثانية بين المتصدر الترجي الرياضي وملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في مواجهة حاسمة على درب تحديد هوية البطل بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة السابعة مساء دون حضور جمهور ايضا.

الجمعة 14 جوان 2024

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 وائل الورغمني (57)

النادي الافريقي 1 غيث الصغير (16)



السبت 15 جوان 2024

ملعب اولمبي سوسة (س 16 و30 دق دون حضور جمهور)

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي الحكم خالد قويدر

ملعب حمادي العقربي برادس (س 19 دون حضور جمهور)

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري الحكم محرز المالكي



الترتيب المؤقت ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 11 7

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 15 8 3 4 1 7 2

3- الملعب التونسي 12 9 1 7 1 4 4

4- النادي الرياضي الصفاقسي 9 8 1 5 2 4 4

-- النجم الرياضي الساحلي 9 8 0 6 2 3 5

6- النادي الافريقي 8 9 1 4 4 4 11