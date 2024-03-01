رابطة ابطال افريقيا - "ليس من السهل مواجهة الترجي في رادس و لن ندخر اي جهد للدفاع عن حظوظنا في سباق الترشح" (مدرب الهلال السوداني)

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اكد فلوان ايبنغي مدرب الهلال السوداني ان المباراة امام الترجي الرياضي غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم تلوح صعبة ومعقدة مبينا انه ليس من السهل مواجهة منافس في حجم الترجي الرياضي على ميدانه.



وقال المدرب الكونغولي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان "الترجي ينطلق باسبقية حقيقية وليس معنوية باعتباره يسبقنا في جدول الترتيب العام بفارق 3 نقاط ما سيمكنه من اللعب على فرضيتين لتحقيق التاهل التعادل او الانتصار لكن فريقي لن يدخر مع ذلك جهدا للدفاع عن حظوظه للترشح الى الدور القادم".





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وتابع "سنخوض اللقاء بخيار وحيد وهو الفوز ويتعين علينا الثقة في امكانياتنا خاصة وان المنافس تغير كثيرا مقارنة بمواجهة الذهاب التي حسمناها لفائدتنا بعد استقدام مدرب جديد ومجموعة من اللاعبين وهو ما وقفنا عليه خلال الاسبوع المنقضي في المباراة التي فاز فيها على النجم الساحلي بثنائية وقد كان قادرا في اعتقادي على الخروج بفوز اكبر".

واشار مدرب الهلال السوداني الى ان المباراة ستكون بمثابة نهائي بين فريقين معنيين بالتاهل. لقد سبق لنا خلال الموسم المنقضي خوض مباراة مماثلة ضد الاهلي المصري لم نتوفق في حسمها لكننا استخلصنا الدرس لذلك اتمنى ان يكون النجاح هذه المرة من نصيبنا. توقعت منذ الجولة الاولى لهذه المجموعة ان ورقة التاهل ستحسم في الجولة الختامية وهذا ما حدث فعلا باعتبار تقارب المستوى الفني لكل الاندية".

وحول الهاجس المتعلق بالجانب البدني باعتبار عدم مشاركة فريقه في البطولة نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، قال ايبنغي "نسعى الى التعامل بذكاء مع هذا الامر وذلك بالتركيز على تدريبات خصوصية. كنا نتمنى المشاركة في البطولة التونسية بملاقاة الفريق المعفى في كل جولة الا ان بعض الظروف حالت دون ذلك وقد خيرنا المجيء الى تونس قبل اسبوع للقيام بتحضيرات قوية حتى نكون في مستوى التطلعات".

ومن جهته اوضح لاعب الهلال السوداني ستيف ايبولا ان "التحضيرات للمباراة سارت في ظروف جيدة" مضيفا "قمنا بمعاينة اداء الترجي وندرك جميع خصائصه الفنية والتكتيكية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار والعبور الى الدور القادم. المباراة هي عبارة على نهائي رغم اسبقيتي الميدان والجمهور التي يتمتع بها الترجي الرياضي. ندرك ان مهمتنا ستكون صعبة لكن ليس لدينا من خيار سوى اللعب من اجل الفوز لكسب رهان الترشح".

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة خلف بيترو اتليتيكو الانغولي المتصدر الذي ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي. وياتي الهلال السوداني في المركز الثاث بمجموع 5 نقاط بينما يتذيل النجم الساحلي الترتيب ب4 نقاط.

ويكفي الترجي الرياضي التعادل امام الهلال السوداني لضمان العبور الى الدور ربع النهائي.