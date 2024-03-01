سوسة : الاحتفال بحصول ديوان الخدمات الجامعية للوسط على مقياس المواصفة والمعايير الخاصة ايزو 9001

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احتضن المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة، اليوم الجمعة، موكب الاحتفال بالإعلان الرسمي لحصول ديوان الخدمات الجامعية للوسط على مقياس المواصفة والمعايير الخاصة "ايزو 9001" نسخة 2015 ، وذلك في إطار برنامج دعم جودة الخدمات الجامعية PAQ-PROOUES

وبين المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط محسن الفازع في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا الاستحقاق الجديد، سيكون حافزا لديوان الخدمات الجامعية للوسط على مزيد العمل من اجل تقديم خدمات جامعية ذات جودة عالية والارتقاء بخدمات الاطعام والسكن الجامعي وتقديم المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية والاحاطة النفسية والصحية للطلبة ومختلف الأنشطة الثقافية والرياضية

واكد ان هذا التصنيف كان نتيجة تضافر جهود إطارات ديوان الخدمات الجامعية للوسط منذ سنة 2021 الذين عملوا على تنفيذ هذا البرنامج الممول من البنك الدولي بقيمة تناهز 100 الف دينار

وأضاف ان ديوان الخدمات الجامعية للوسط انخرط كذلك في مقياس المواصفة والمعايير الخاصة بالمطاعم الجامعية ايزو 22000 وكذلك بالسلامة المعلوماتية ايزو 27001



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يذكر ان ديوان الخدمات الجامعية للوسط يقدم الخدمات الجامعية للطلبة المرسمين في 41 مؤسسة جامعية بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، ويشرف على 22 حيا ومطعما ومبيتا جامعيا و6 مراكز ثقافية