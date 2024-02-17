ثلاث قائمات تتنافس على رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم

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اغلق ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم المقررة يوم 9 مارس القادم بتقديم ثلاث قائمات لترشحاتها وهي قائمات كل من وسام اللطيف وماهر بن عيسى وجلال بن تقية.



وتتالف قائمة وسام اللطيف من شفيق جراية وعمار الكسيكسي والمنوبي الطرودي وسليم خذر وربيع الخوجة والنوري القنطاوي وطارق البراهمي وزياد المسعودي وخميس الحمزاوي وريم البجاوي وعبد الحميد عميرة.





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اما قائمة ماهر بن عيسى فتتكون من علي الوريمي وغازي الشرقي وفاضل بن حمزة وفاتح العلويني ونجيب غميض وأنيس الباجي وبلحسن بالسمرة ومحمود عبود ونبيل موحة واسكندر كمون وزهور عجمي.





فيما تتركب قائمة جلال بن تقية من محمد جليل ومعز المستيري وبلال الجامي وظافر لسود وخالد بوزقرو ومحمد سفيان سالم وزبير اليحياوي ومراد العقبي وتميم الحزامي ووسيم فضلون وحنان السليني.

امافتتكون من علي الوريمي وغازي الشرقي وفاضل بن حمزة وفاتح العلويني ونجيب غميض وأنيس الباجي وبلحسن بالسمرة ومحمود عبود ونبيل موحة واسكندر كمون وزهور عجمي.فيما تتركبمن محمد جليل ومعز المستيري وبلال الجامي وظافر لسود وخالد بوزقرو ومحمد سفيان سالم وزبير اليحياوي ومراد العقبي وتميم الحزامي ووسيم فضلون وحنان السليني.