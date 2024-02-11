تواصل انجاز بعض المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب وبالمناطق السقوية بولاية سيدي بوزيد

يتواصل بولاية سيدي بوزيد انجاز 23 من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب وبالمناطق السقوية بكلفة 42 فاصل 378 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة المبرمجة في نفس المجال 24 مشروعا بكلفة 15 فاصل 678 مليون دينار بالإضافة إلى 18 دراسة خاصة بالماء الصالح للشراب والمناطق السقوية بكلفة 737 ألف دينار حسب ما ورد في تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.



ولفت التقرير الى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع سيدي بوزيد بصدد انجاز بعض المشاريع الأخرى الخاصة بتحسين تزويد معتمديتي الحفي وسيدي علي بن عون بالماء الصالح للشراب بكلفة 5 فاصل 2 مليون دينار وتزويد المنطقة الصناعية بجلمة وأم العظام بكلفة 6 فاصل 18 مليون دينار وتحسين نوعية المياه بمعتمديات منزل بوزيان والمكناسي والمزونة بكلفة 50 مليون دينار وأيضا مشروع خاص بتمديد بعض الشبكات وإعادة التوصيلات القديمة وانجاز أخرى جديدة بمناطق مختلفة من الولاية بالإضافة إلى تهيئة مقر إقليم الشركة بسيدي بوزيد.





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وأضاف تقرير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، أن بعض المشاريع الخاصة بتزويد تجمعات سكنية بالحي الشمالي بمعتمدية جلمة بكلفة 3 فاصل 99 مليون دينار وتدعيم الموارد المائية بالفج والمنصورة بكلفة 600 ألف دينار من خلال حفر بئر عميقة، تلاقي بعض الصعوبات بسبب اعتراضات المتساكنين أو عدم التمكن من اقتناء قطعة أرض



كما اقترحت الشركة بعض من المشاريع لتدعيم الموارد المائية استعدادا لصائفة 2024 على غرار حفر وكهربة وتجهيز آبار عميقة وربطها بكل من قارة حديد 2 والزعافرية 2 بكلفة 500 ألف دينار والفج 3 بكلفة 750 ألف دينار وبئر الحفي 4 بكلفة 2 فاصل 7 مليون دينار وأيضا تجهيز وكهربة وبناء مأوى للبئر العميقة المكناسي 8 بكلفة 250 ألف دينار وإعادة تجهيز البئر العميقة الهيشرية بمضخة ذات منسوب 30 لتر بكلفة 100 ألف دينار.



يشار إلى ان جملة الموارد المائية المتوفرة بولاية سيدي بوزيد تبلغ 262 فاصل 5 مليون متر مكعب منها 1 فاصل 5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة و110 مليون متر مكعب من المائدات السطحية و151 مليون متر مكعب من الموارد الجوفية



كما تبلغ نسبة التزود بالماء الصالح للشراب عن طريق الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه نهاية سنة 2022 حوالي 51 فاصل 93 بالمائة منها 100 بالمائة بالمناطق الحضرية و33 فاصل 2 بالمائة بالمناطق الريفية ويقع تزويد المشتركين البالغ عددهم نهاية سنة 2021 أكثر من 63 ألف مشترك عن طريق 25 بئر عميقة و19 محطة إعادة ضخ و10 محطات تقوية ضغط و56 خزان بطاقة خزن جملية 178850 متر مكعب و23 ربط على قنوات الربط جلمة سبيطلة صفاقس و1700 كلم طول شبكتي الجلب والتوزيع حسب ما أعلنت عنه الشركة.