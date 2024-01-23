سينما : الدورة التاسعة لمهرجان "بانوراما" للأفلام الدولية القصيرة بين 6 و10 فيفري بدار الثقافة بن خلدون بالعاصمة

تنطلق يوم 6 فيفري القادم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان "بانوراما" للفيلم القصير الدولي في "دار الثقافة المغاربية ابن خلدون" بوسط العاصمة لتتواصل إلى يوم 10 فيفري بمشاركة أفلام هواة ومحترفين من عدة دول هي تونس والجزائر والمغرب وفلسطين ولبنان ومصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا وإيران والهند حسب ما أعلن عنه مدير المهرجان كمال عويج.



وأضاف مدير المهرجان في ندوة صحفية عقدت بدار الثقافة بن خلدون اليوم الثلاثاء مقر عروض المهرجان أن الأفلام المعروضة خلال الدورة التاسعة تتوزع الى أفلام قصيرة وثائقية وتحريكية وروائية وطلابية وأن ثلاث جوائز ستمنح للأفلام الثلاثة الأولى من كل صنف وهي ليست جوائز مالية وإنما كؤوس رمزية.





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والأفلام المشاركة في المسابقة من إنتاج عاميْ 2022-2023، ولا تتجاوز مدّتها 26 دقيقة.



ويترأس لجنة التحكيم الممثل والأستاذ مهذب الرميلي بينما يتولى المخرج إبراهيم اللطيف الرئاسة الشرفية للمهرجان.



وتأسّس مهرجان "بانوراما" للفيلم القصير الدولي عام 2016 بمبادرة من الفنان والإعلامي التونسي كمال عويج بالتعاون مع جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين وبالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة والمكتبة السينمائية التونسية.



وينتظم المهرجان تحت إشراف المندوبية للشؤون الثقافية بتونس وبالتعاون إدارة المهرجان وإدارة دار الثقافة المغاربية بن خلدون وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين.