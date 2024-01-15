انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق العاصمة بداية من يوم الاربعاء المقبل

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب في عدد من المناطق بالعاصمة وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاربعاء 17 جانفي الى الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس 18 جانفي 2024.



ويخص الاضطراب والانقطاع في توزيع مياه الشرب مناطق المنزه 1و 4 و5 و8 والمنطقة السفلى للمنزه 6 والمنطقة السفلى للمنار 2 ومتيال فيل وحي المهرجان وحي السلامة ومدينة العلوم، وفق بلاغ اصدرته الشركة الاثنين.





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وارجعت الشركة هذا الانقطاع الى إنجاز أشغال مشروع تهيئة وتجديد القنوات بتونس الكبرى لاسيما اشغال الربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600مم بمنطقتي الجبل الأحمر والبلفدير، وفق نص البلاغ.