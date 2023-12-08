القضاء البرازيلي يعزل رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم

أعلن القضاء البرازيلي أن إحدى محاكم ريو دي جانيرو عزلت إدنالدو رودريغيز من منصبه كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الخميس.



وألغت المحكمة جمعية عمومية عقدها الاتحاد في 2022 انتخب فيها رودريغيز رئيسا له حتى 2026 وعينت جوزيه بيرديز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية رئيسا مؤقتا للاتحاد.

وألزمت المحكمة بيرديز بتنظيم انتخابات جديدة في غضون 30 يوما.



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وأكد الاتحاد عبر متحدث باسمه أنه على دراية بقرار المحكمة وأنه يدرس الإجراءات المناسبة.



وجاء القرار ردا على طلب من نواب سابقين لرئيس الاتحاد الذين فقدوا مناصبهم بموجب اتفاق وقعه الاتحاد في 2022 مع مكتب المدعي العام بشأن العملية الانتخابية.

وقالت محكمة العدل في ريو دي جانيرو إن الاتفاق الذي وقعه الاتحاد ومكتب النائب العام كان غير قانوني.

وقد يؤدي تدخل القضاء في إدارة الاتحاد إلى عقوبات من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).



وقال الفيفا في بيان "نما إلى علم الفيفا أن اتفاقا مبرما بين الاتحاد ومكتب النائب العام في ريو دي جانيرو ربما يكون الآن معرضا للإلغاء أو التعديل من جانب محاكم محلية".

وأضاف "نعي أن احتمالية إلغاء أو تعديل هذا الاتفاق قد تؤثر على نتيجة انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد التي أقيمت في 23 مارس 2022".

وتابع "نود تذكير الاتحاد البرازيلي أن أعضاء الفيفا ملزمون بإدارة شؤونهم بصورة مستقلة دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة بينها أي من سلطات الدولة".

وأردف "أي خرق لمثل هذا الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات محتملة كما جاء في النظام الأساسي للفيفا".

