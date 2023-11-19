وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف عدوان الكيان الصهيوني على غزة و طرد السفير

تجمّع صباح اليوم الأحد ممثلو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بضفاف البحيرة، احتجاجا على عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة بدعم أمريكي "لا محدود"، مطالبين بوقف العدوان وطرد السفير الأمريكي بتونس.



وأفاد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تنظيم الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام السفارة، بأن من أهداف هذا الحراك الاحتجاجي هو وقف القصف والعدوان الصهيوني على قطاع غزة وطرد السفير الأمريكي وفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات الانسانية.





...



وأشاد بالموقف التونسي المشرف تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية منتقدا في المقابل التأخير الحاصل في المصادقة على مشروع تجريم التطبيع بمجلس نواب الشعب.



وأشار الى أن "قافلة الضمير الانساني" التي جاءت ببادرة من نقابة الصحفيين المصريين، هي دعوة موجّهة لجميع النشطاء من فنانين ونقابيين وممثلي المجتمع المدني وصحفيين ووفود حكومات في العالم، من أجل كسر حصار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية القابعة في معبر رفح قبل أن يُأذن لها

بالدخول، مضيفا أنه تكونت في تونس منذ 6 أيام، لجنة لتحديد الوفود المشاركة من تونس.



وجدير بالإشارة الى أن مجموع الشاحنات المحمّلة بالمواد الإغاثية التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح بلغ نحو 1096 شاحنة خلال الفترة بين 21 أكتوبر و12 نوفمبر2023، وفقا للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فيما أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية قدّرها بمائة شاحنة في اليوم.



من جهته، بيّن رئيس الرابطة التونسية للتسامح وعضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري بالمناسبة أن المطالب التي ينادي بها المحتجون (طرد السفير الامريكي ووقف العدوان) تعتبر الحد الأدنى من المطالب، لافتا الى أن سلسلة الوقفات الاحتجاجية جاءت تحت شعار "وقف العدوان واجب، طرد السفير واجب، حق الشهيد واجب".



أما الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، فقد دعا في تصريح لـ(وات) الى ضرورة استدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج كحدّ أدنى إن لم تتم الدعوة الى قطع العلاقة حسب تقديره.



ويعيش أهالي قطاع غزة وضعا انسانيا كارثيا بسبب تواصل عدوان الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي الى غاية اليوم والذي تسبب في قطع امدادات الكهرباء وتعطيل خدمات المستشفيات التي خرج العشرات منها عن الخدمة فضلا عن قصف دور العبادة من مساجد وكنائس ومنازل مدنيين عزل واستهداف صارخ للمدنيين من أطفال ونساء وبلغ عدد الشهداء الى حدود 16 نوفمبر الجاري ،11500، بينهم 4710 من الأطفال و3160 من النساء.